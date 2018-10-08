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Kulüpler Birliği'ne yeni logo

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Kulüpler Birliği'ne yeni logo
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Kulüpler Birliği yönetimi, birliğin yeni logosunu belirledi. Hüseyin Özen Yılmaz başkanlığındaki Kulüpler Birliği yönetim kurulu, Kulüpler Birliği'nin gerçekleştireceği tüzük kurultayında, KKTC Futbol Kulüpler Birliği'nin yeni logosunu kulüplerin onayına sunacak. Logo kulüplerden onay alırsa, KKTC Futbol Kulüpler Birliği'nin yeni logosu olarak kullanılmaya başlayacak.

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