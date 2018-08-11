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Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi

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Futbol Kulüpler Birliği olağan genel kurulu sonrasında genel kurula tek aday olarak giren Hüseyin Özen Yılmaz, üyelerin onayını alarak Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı olurken, Kemal Köseoğlu'ndan bayrağı devraldı

Kulüpler Birliği'nde Yılmaz dönemi
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Futbol Kulüpler Birliği olağan genel kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkanlık seçiminin de yapıldığı genel kurula tek aday olarak giren Hüseyin Özen Yılmaz, üyelerin onayını alarak Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu.

Olağan genel kurula K-PET Süper Lig ve K-PET Birinci Lig'de yer alan 32 kulüpten, 18'i katıldı. Genel kurulda,10 K-PET Süper Lig kulübü Yenicami, BÜY, Lefke, Gönyeli, Cihangir, Gençler Birliği, GHE, Esentepe, Binatlı ve Merit Alsancak Yeşilova başkan veya temsilcileri yer aldı.

K-PET Birinci Lig'den 8 kulüp, Hamitköy, Göçmenköy, Bostancı Bağcıl, Değirmenlik, Mesarya, Akacan Ozanköy, Karşıyaka, Yeni Boğaziçi başkan veya temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan başkanı ve sekreterler seçildi. Divan Başkanlığı’na Özel Tahsin, sekreterliklerine de Bostancı Bağcıl kulüp başkanı Hasan Besim ve Değirmenlik kulüp başkanı Emirali Öztüccar seçildi. Gerçekleşen olağan genel kurulu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da takip ederek bir konuşma gerçekleştirdi.

Eski başkan Kemal Köseoğlu da mali rapor ve faaliyet raporu ile ilgili olarak üyeleri bilgilendirdi. Mali raporda 16,800 lira gelir görülen Kulüpler Birliği’nin, 10,800 lira gideri olurken, bankada 5,800 lirası bulunuyor.

Ardından genel kurula tek aday olarak giren Hüseyin Özen Yılmaz, üyelere projeleri ile ilgili bilgi verdi. Yapılan oylamada Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oy birliğiyle Hüseyin Özen Yılmaz oldu.

Hüseyin Özen Yılmaz’ın 6 kişilik yönetim kurulunda Gençler Birliği kulüp başkanı İlker Züğürt, Gönyeli kulüp başkanı Ömer Arabacıoğlu, Merit Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Bostancı Bağcıl kulüp başkanı Hasan Besim ve MTG yöneticisi Çağrı Aktuğ yer alıyor.

YILMAZ: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Futbol Kulüpler Birliği yeni başkanı Hüseyin Özen Yılmaz, başkanlığa seçildikten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Hayırlısıyla Futbol Kulüpler Birliği başkanlığına seçildim. Yönetim kurulu arkadaşlarım, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve tüm futbol camiası ile beraber, ülkemiz gençliği ve futbolu için var gücümüzle çalışmaya başlıyoruz." 

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