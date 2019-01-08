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Kulüpler Birliği genel kurulu iptal edildi

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Kulüpler Birliği genel kurulu iptal edildi
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Necati KÜLAHLILAR

Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Yılmaz, 12 Ocak’ta gerçekleştirecekleri olağanüstü genel kurulun iptal edildiğini açıkladı.

Hüseyin Yılmaz, kulüplerin isteği doğrultusunda 12 Ocak Cumartesi günü yapılacak toplantının iptal edildiğini, yönetimden istifalar olduğu takdirde ise yerlerine yeni isimlerin atanacağı söylerken, isimlerin saptanıp onaylarının alındığını da vurguladı.

Futbol şurasının acilen toplanması için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu göreve çağırdıklarını da belirten Hüseyin Yılmaz, kulüplerin çıkarları doğrultusundaki çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini de belirtti.

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