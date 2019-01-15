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Kulüpler Birliği genel kurulu, 5 Şubat’ta

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Kulüpler Birliği genel kurulu, 5 Şubat’ta
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Necati KÜLAHLILAR

Futbol Kulüpler Birliği genel kurulu, 5 Şubat’ta tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Tek gündemi başkanlık seçimi olacak olan olağan üsüt genel kurul, saat 14:00’te başlayacak. Mevcut başkan Hüseyin Özen Yılmaz, kendisine kulüplerden gelen göreve devam etme önerilerini değerlendirdiğini, kararını kısa süre içerisinde vereceğini açıkladı.

Bu arada Hüseyin Özen Yılmaz yönetiminde görev yapan ve görevlerinden istifa eden üyeler geçtiğimiz akşam bir araya gelerek bir veda yemeği yediler.

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