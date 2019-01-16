Kulüp temsilcileri, Kadınlar Ligi için toplanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Kadınlar Ligi’nde 2018-2019 futbol sezonu öncesi kulüp temsilcileri ile bir araya geliniyor.

Lige katılım gösterecek olan takımların temsilcileri ile katılım göstermeleri beklenirken, söz konusu toplantı 18 Ocak 2019 Cuma günü saat 14.00’te gerçekleşecek. Toplantı KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlenecek. Yeni sezon planlaması ile ilgili olarak fikir alışverişlerinin konuşulacağı toplantıda, yeni sezonun yol haritası belirlenecek. 2018-2019 Futbol Sezonu’nda lige katılım gösterecek olan kulüplerin en az birer temsilci ile toplantıda yer almaları istendi.