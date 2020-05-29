"Kulübü başsız bırakmayız"

Çetinkaya genel kurulunda 8 maçın oynanması kararı çıkması durumunda Dr Bülent Dizdarlı’nınbaşkanlıktan istifası gündeme gelecek. Bunun gerçekleşmesi durumunda ise kulüp başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen Ceran Tunalı, “Kulübü başsız bırakmayıp, yola devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kalan 8 haftanın oynatılması kararını, bugün saat 18:00’deyapılacakgenel kurulda değerlendirecek.

Kulüp lokâlindeBaşkan Dr Bülent Dizdarlı’nın talebiylegerçekleştirilecekgenel kuruldaÇetinkaya’nın kalan 8 maçı oynayıp – oynamaması oylanacak. Çetinkaya’nın kalan 8 maçı oynaması kararı çıkması durumunda istifasını genel kurula sunacağını açıklayan Dr Bülent Dizdarlı, yaptığı açıklamalarla sosyal mesafenin korunması gereken, gerekli sağlık şartlarının olmadığı bir ortamda futbol veya başka bir sporun yapılmasına karşı çıkıyor.

İstifanın gerçekleşmesi durumunda ise kulüp başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen Ceran Tunalı, “Kulübü başsız bırakmayacağız. Ekibim ile yola devam edeceğiz. Takımın küme düşeceği gibi bir korkumuz da yoktur. Futbolcularımız da gayet iyi çalışıyor.” açıklamasını yaptı.