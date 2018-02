“Küçük Kaymaklı evrodo değildir”

Küçük Kaymaklı Başkanı Tosunoğlu, ardı ardına yaşanan hakem hatalarına atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na sitem etti ve federasyon başkanı Hasan Sertoğlu’nun deyimi ile, “Küçük Kaymaklı evrodo mu?” diye sordu

Tosunoğlu, ardı ardına yaşanan hataların takım üzerinde de olumsuz etki yarattığını söyleyerek, futbol federasyonu ve kurullarının daha hassas olmasını istedi.

Doğan Türk Birliği’nin hafta sonu sahada ve tribünlerde sporun centilmenlik ruhuna aykırı davrandığını anlatan Tosunoğlu, “Üç puan için maalesef her şey mübah değil. Kısa vadede kazanırsınız ama uzun vadede camialar da ülke sporu da ihanete uğramış olur. DTB maçında maalesef bunu yaşamış olduk. DTP bu üslup ve tavırla asla şampiyon olmayacak, bunu da bir an önce fark etmek zorundadır ” dedi.

Tosunoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis genel Müdürü’nü de göreve davet ederek, sahalardaki şiddet olaylarının azaltılmasını istedi. Futbolü çirkinleştiren küfürbazların tribünlerden ayıklanması gerektiğini söyleyen Tosunoğlu, “Biz camiamız içerisinde küfürle mücadele esiyoruz. Eğer polis tedbir almayacaksa, federasyon buna seyirci kalacaksa, o zaman kendi sahamızda oynanan maçlarda kendi taraftarımızın küfür etmemesi için aldığımız önlemleri, rakip takım için de alacağız” diye konuştu.

“İKİ HAFTADIR KATLEDİLİYORUZ”

Son iki haftada, ciddi şekilde hakemler tarafından Küçük Kaymaklı’nın katledildiğini vurgulayan Tosunoğlu, “Özellikle son hafta maçımıza görev alan Fehim Dayı’nın olayların bu noktaya taşınmasında büyük etkisi var. Dayı tecrübesindeki bir hakeme de yaşananları yakıştıramadım” ifadesini kullandı.

Bir önceki Gençlik Gücü maçında da iki penaltısının verilmediğini vurgulayan Tosunlu devamla şunları söyledi:

“Hatalar peşi sıra gelince, ister istemez bunda bir kasıt arıyorsunuz. Biz Küçük Kaymaklı olarak, yeniden bir yapılanma içerisinde, devre arasını da iyi kullanarak bir sonraki sezonun takımına odaklandık.

Çok koşan, pres yapan, kazanma arzusu yüksek, kaybederken bile taraftarına mücadelesi ile Şehit Hüseyin Ruso ruhunu aşılayan bir takım arzu ediyoruz. Mücadelemiz de bunun içindir.

Ancak bu demek değil ki, her hafta bir hakem tarafından katledileceğiz. Bunu kabul etmem ve dediğim gibi, biz evrodo değiliz. Küçük Kaymaklı camiasından bahsediyoruz. Yeri geldiğinde, en sert bir biçimde tepkimizi koyarız.”