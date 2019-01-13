banner255
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
Kazanan Kıbrıs’taki pulyacılar
8 0
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
Spor yazarları bilgilerini tazeledi
16 0
 
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
İtalyan boğası Lamborghini’nin yeni üyesi: Huracan Evo
18 0
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
Çocuklar şarkılarıyla büyüledi
14 0
Ozanköy’den Mete bombası
Ozanköy’den Mete bombası
131 0
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
22 0
Bir günde yarım metre kar yağacak
Bir günde yarım metre kar yağacak
60 0
banner82

Kucka için Trabzon ile Parma anlaştı

banner27

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın satışı konusunda Parma ile prensip anlaşmasına vardı

banner210
Kucka için Trabzon ile Parma anlaştı
banner215

Bordo mavililer, bu sezon ikisi kupada olmak üzere 10 maçta toplam 433 dakika süre alan orta saha oyuncusu Juraj Kucka’nın Parma’ya transferi konusunda İtalya Serie A ekibi ile prensipte el sıkıştı.

Deneyimli oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Trabzonspor Kulübü’nün bu transferden yaklaşık 3 milyon euro’yu kasasına koyacağı öğrenildi. Transferin hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2017-18 sezonunun başında Milan’dan transfer edilen Kucka, Trabzonspor forması ile çıktığı 38 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Deneyimli orta saha oyuncusunun, bordo mavili takım ile 31 Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.