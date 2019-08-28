KTSYD Kupası’nda güçlerini deneyecekler

KTSYD Kupası 2019, Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya arasında Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Maça giriş ücretsiz olacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından KKTC Telsim’in (VMOL) katkılarıyla organize edilen “KTSYD Kupası 2019”, 31 Ağustos Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya arasında saat 18.00’de oynanacak.

Sezon öncesi en önemli sınav olarak değerlendirilen KTSYD Kupası öncesinde her iki takım teknik direktörü ve takım kaptanları bugün saat 10.30’da KTSYD Merkez Binası’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu organizasyona futbolseverlerin ve devlet yetkililerinin ilgi göstermesi bekleniyor.