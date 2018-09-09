KTSYD Kupası Mağusa’ya gitti

Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan KTSYD Kupası’nı penaltı atışları sonunda MTG kazandı

Stad: Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, İsmail Eğeli, Emre Öztaşlı

Doğan Türk Birliği: Cem Ateş, Ahmet Sönmez, Serhan Önet, Emek Kırılmaz, Bayram Anday, Aydın Aygın(Dk.74 Selim Saygı), İbrahim Çıdamlı, Çağrı Kıral, Raheem(Dk.45 Sercan Demirman), Endeke, Süleyman(Dk.45 LuaLua)

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Kontar, Yasin Kurt, Halil Turan, Yusuf Beyazi, Mehmet Gürlü(Dk.89 ErdoğBarkınay), Arif Uysal, Mehmet Erol(Dk.79 Emre Özsin), Uğur Gök, Dino Peter, Peter Thankgod, MichealOdibi

Goller: Dk.21 Endeke, Dk.46 Aydın(DTB)- Dk.50 Dino Peter, Dk.90 Peter Thankgod(MTG)

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen KTSYD Kupası, Telsim’in katkılarıyla ve Taşkent Su sponsorlugunda dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadyum’unda oynandı.

Normal süresi 2-2 biten mücadelede 32. KTSYD Kupası sahibini penaltılarla buldu. Penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Mağusa Türk Gücü kupayı müzesine götürdü.

12.DK: Sağ kanattan etkili gelişen MTG atağında Uğur’un ortasında bomboş durumda topla buluşan Dinopeter topu kafayla dışarı attı.

21.Dk: DTB öne geçti. Bu dakikada kullanılan korner atışında Serhan’ın indirdiği topla altı pas içerinde buluşan Endeke topu ağlara gönderdi. 1-0

46.Dk: İkinci yarının başlama vuruşunu yapan DTB’de sağ kanatta topla buluşan Aydın’ın orta şut karışımı vuruşu kaleci Yusuf’u geçerek ağlarla buluştu.2-0

50.Dk: MTG farkı bire indirdi. Halil Turan’ın ceza yayı üstünden vuruşu savunmaya çarptı ve DinoPeter’in önünde kaldı. Golcu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

72.Dk: Gelişen MTG atağında Uğur ceza sahası içinde seri çalımlarla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Cem başarılıydı. Dönen topta ani gelilen DTB kontra atağında topla hızla ilerleyen Endeke ceza sahasına girmeden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst kale direğinden geri döndü.

90.DK: MTG maça beraberliği getirdi. Sol kanattan kullanıla serbest atışında kaleciyle beraber topa yükselen Peter Thankgod topa dokunarak yakın mesafeden ağları buldu. 2-2

Berabere biten maç sonunda karşılaşma uzatmaya gitmeden direk penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlar sonunda MTG rakibini 8-7 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Malek jübilesini yaptı

Karşılamasının başlangıç düdüğünü ülkemizin en başarılı hakemlerinden Mehmet Malek yaptı ve müsabakayı 10 dakika yöneterek aktif hakemlik hayatına nokta koydu. Mehmet Malek maçın geri kalanını yönetmek üzere düdüğünü Kerem Eran’a teslim etti.Malek’e jübilesinden dolayı KTSYD, Futbol Federasyonu ve Hakemler Derneğiplaket takdim ederken Kulüpler Birliği de çiçek takdim etti.

Maçın adamı Yusuf Yontar

Spor yazarları arasında yapılan oylamada Mağusa Türk Gücü kalecisi karşılaşmada gösterdiği üstün performansdan dolayı maçın adamı seçildi. Yontar’aplaketini KTSYD Başkanı Çelen Oben verdi.

Hakemlere teşekkür plaketi verildi

Karşılaşmayı yöneten hakemlere maç sonunda teşekkür plaketleri Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam tarafından verildi.

Doğan Türk Birliği’ne ödülünü Oktay Çocuk verdi

Penaltı atışları sonunda kupada 2. Olan DTB takımına kupa ve madalyaları KTFF Başkan vekili Oktay Çocuk tarafından verildi.

Şampiyona ödülü Akıncı’dan

Penaltı atışları sonunda DTB takımını 8-7 yenen Mağusa Türk Gücü takımına kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından takdim edildi.