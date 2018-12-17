KTSYD: Hüseyin Özen, çocukça açıklamalar yapıyor

KTSYD yönetim kurulu, KKTC Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Özen Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden spor basınına yönelik yaptığı açıklamalara sert yanıt verirken, Hüseyin Özen’in çocukça açıklamalar yaptığını vurguladı

KTSYD yönetim kurulu, KKTC Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden spor basınına yönelik yaptığı açıklamalara sert yanıt verdi.

Açıklamada, “Spor basınına ayar vermek Yılmaz’ın haddine değildir.” ifadesi, kullanılırken, şunlar yazıldı:

“Futbol Kulüpler Birliği başkanı Hüseyin Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden spor basınına yönelik yaptığı ağır ithamlar ve meydan okuma ile ilgili açıklama yapmak zaruri olmuştur. Spor Basını bu ülkenin vazgeçilmezleri arasındadır ve görevini de hakkı ile yapmaktadır.

Yılmaz, spor basını için “Spor basını işine baksın” demekle haddini aşmıştır. Bizim işimiz ülke sporuna yön vermektir. Yılmaz’ın sosyal medyada “hodri meydan” diyerek spor basınına meydan okuması kendini bilmezliktir, sorumlu yöneticilik anlayışı ile de bağdaşmamaktadır.

Başkanlığını yaptığı Kulüpler Birliği’nde tüzük değişikliği yasal olarak 17 oyla geçmesi gerekirken sadece 8 oyla Kulüpler Birliği tüzüğünü değiştirdiğini zanneden Yılmaz’ın başkalarına yöneticilik dersiyle ayar vermeye çalışmasının haddine olmadığını bir kere daha ifade eder ve şiddetle kınarız.

Kulüpler Birliği adına yaptığı birçok görüşmeyi kendi yönetim kurulundan habersiz tek başına gerçekleştirildiği üyeleri olan kulüpler arasında bile ciddi şikayet konusuyken kendisinin başkalarına yöneticilik dersi vermeye kalkması da yine haddine değildir.

Kulüpler Birliği başkanlığı yürütecek ciddiyet ve ağırlıkta olmadığını gördüğümüz Hüseyin Yılmaz’ın etik davranışlardan uzak, sosyal medyadan sonunun nereye varacağını düşünmeden çocukça açıklamalar yaparken başkalarına yöneticilik dersi vermeye kalkması kabul edilemez. Futbol camiasının sağduyulu kişi ve açıklamalara ihtiyacı vardır. Bu tip mesnetsiz ve seviyeden yoksun açıklama ve davranışlar karşısında spor basını her kim olursa olsun gereken dersi verecek güç ve kararlılıktadır.

Hüseyin Yılmaz, sağa sola ayar vermeye çalışacağına önce üyeleriyle kavga ettiği, anlaşmazlık yaşadığı kendi icraatlarına bakmalıdır. Haddini bilmeyip bu konu ile ilgili paylaşım, yorum ve açıklamalarını devam ettirmesi halinde ise tepkilerimizin artarak ve sertleşerek devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.