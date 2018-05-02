KTÖS – POED dostluğu

KTÖS ile POED bağlı ilkokul öğretmenleri Limasol’da dostluk maçında buluştu. Maç, 2-2 berabere tamamlandı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenler Sendikası’na (POED) bağlı öğretmenler dostluk maçında buluştular.

Yıl içerisinde zaman zaman buluşup dostluk maçları oynayan ilkokul öğretmenleri bu kez Limasol’da maç yaptılar.

Büyük çekişme içerisinde ancak fair play çerçevesinde oynanan maçın ilk devresi POED’e bağlı öğretmenlerin 2-1 üstünlüğünde sona erdi. İkinci devrede daha etkili olan KTÖS üyesi öğretmenler 1 gol bulurken, maç da 2-2 berabere tamamlandı. Öğretmenler maçtan sonra ise yemekte bir araya gelerek güzel bir gece geçirdiler.