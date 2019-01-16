KTFHGD üyelerinin, sigortaları yenilendi

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), üyelerinin sigortalanması için Limasol Türk Kooperatif Bankası ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, üyelerinin sigortalanması için Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd yöneticileri ile 9. kez sponsorluk anlaşması imzaladı.

2018-2019 futbol sezonunda üyelerinin sigortalanması hususunda bankacılık sektörünün en önemli müesseselerinden biri konumunda olan Limasol Türk Kooperatif Bankası (LTKB) Ltd yöneticileri ile yeniden sponsorluk anlaşması imzalayan Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği yönetimi, üyelerine yönelik önemli bir hizmeti yerine getirmiş oldu.

Limasol Bankası sponsorluğunda, bankanın yan kuruluşu olan Limasol Sigorta tarafından yeniden sigortalanan KTFHGD üyeleri ve banka yetkilileri dün saat 14:00’da Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Yenişehir binasındaki Kültür Salonu’nda bir araya geldiler.