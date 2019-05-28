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KTFHGD, Muslu’yu anacak

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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD), merhum dernek başkanlarından Yıltan Muslu’yu 26. ölüm yıldönümünde kabri başında anacak

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KTFHGD, Muslu’yu anacak
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Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği(KTFHGD) başkanı Niyazi Nizam, merhum dernek başkanı Yıltan Muslu’nun ölüm yıldönümü konusunda basın bildirisi yayınladı.

Niyazi Nizam’ın  basın bildirisi şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği olarak merhum başkanlarımızdan Yıltan Muslu’yu 26. ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk sporuna, uzun yıllar futbol hakemliği ile hizmet eden, derneğimize de başkanlık yapmış olan merhum Yıltan Muslu’yu, 29 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 10.00’da Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında rahmetle anıyoruz. Ayrıca, ayni günün akşamı saat 18.00’de Hz Ebubekir Camisinde mevlidi okunacak.

Çarşamba günü yapılacak anma töreninde üyelerimizi, basınımızı, spor kamuoyunu ve Yıltan Muslu’yu sevenleri aramızda görmek bizleri mutlu edip, Muslu ailesine de güç katacaktır.

Bu vesile ile Muslu ailesine, hakem ve spor camiasına bir kez daha sabırlar diler; merhumu tekrardan rahmetle anar, tüm spor kamuoyuna saygılarımızı sunarız.”

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