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KTFHGD genel kurula hazırlanıyor

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KTFHGD genel kurula hazırlanıyor
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Niyazi Nizam başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) 30 Temmuz Pazartesi günü olağan genel kurul yapacak.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin üyelerine yönelik olarak her yıl Temmuz ayının içinde topladığı “Olağan Genel Kurulu” Pazartesi günü saat 18.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yoğun şekilde hazırlıkların sürdüğü genel kurul öncesinde KTFHGD denetleme kurulu dün Niyazi Nizam başkanlığındaki yönetimin raporlarını denetlerken, genel kurula sorunsuz gidilmesi hedefleniyor.

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