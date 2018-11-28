KTFF’nin, Türkiye’den konukları vardı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.

KTFF Binası'nda gerçekleşen nezaket ziyaretinde her iki kurumun çalışmalarından bahsedildi. Söz konusu ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na; 1. Başkanvekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı ile 2. Başkanvekili Oktay Çocuk da eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay da Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu Merkezi Ankara’da olan Konfederasyon’un çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cevahiroğlu “KKTC’de de 10 yıldır temsilciliğimiz bulunmaktadır. Gençlik ve sportif faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmak için çeşitli görüşmelerimiz olacak.” dedi.