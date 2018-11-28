banner107
Karşıyaka göze geldi
Karşıyaka göze geldi
26 0
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
43 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
43 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
26 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
289 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
50 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
40 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
451 0
banner82

KTFF’nin, Türkiye’den konukları vardı

banner27

banner210
KTFF’nin, Türkiye’den konukları vardı
banner215

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.

KTFF Binası'nda gerçekleşen nezaket ziyaretinde her iki kurumun çalışmalarından bahsedildi. Söz konusu ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na; 1. Başkanvekili ve Dış İlişkiler Sorumlusu Orçun Kamalı ile 2. Başkanvekili Oktay Çocuk da eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberüken Uluçay da Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Feridun Cevahiroğlu Merkezi Ankara’da olan Konfederasyon’un çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cevahiroğlu “KKTC’de de 10 yıldır temsilciliğimiz bulunmaktadır. Gençlik ve sportif faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmak için çeşitli görüşmelerimiz olacak.” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.