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KTFF'den önemli açılım

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, futbolumuzu çağdaş normlara ulaştırmak için yeniliklerine devam ederken, Maç ve Performans Analizi Antrenörlük Kursu açarak, analist yetiştirecek

KTFF'den önemli açılım

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Maç ve Performans Analizi Antrenörlük Kursu açıyor. 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan kursa başvuru tarihlerinin 15 Ocak – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

KTFF’den yapılan açıklamada kendisini maç, takım ve bireysel performans incelemeleri konusunda geliştirmek isteyen, aynı zamanda gözlem ve video analizi yoluyla yapmakta olduğu analizlere istatistik boyutu kazandırmak isteyenlerin kursa katılım gösterebileceğini duyurdu. Maç, takım, mevki ve oyuncu analizi ile takım mühendisliği konusundaki temel bilgilerin Türkiye Süper Ligi ve dünyanın elit liglerinden güncel örneklerle destekleneceği bu kursta; bütün ayrıntılarıyla performans analizi yapabilmek için gerekli birikim ve öğrendiklerini kulüplerde uygulayabilecekleri analiz yazılımlarını öğrenecek.

Kursa katılım ücretinin 2 bin TL olacağı duyurulurken, katılım gösterecek olan kursiyerlerin yanlarında laptopla gelmelerinin zorunlu olduğunu bildirildi.

KATILIM KOŞULLARI

2 adet vesikalık fotoğraf

Kimlik kartı fotokopisi

Polis Genel Müdürlüğünden alınmış adli sicil sabıka kaydı; (kurs tarihinde 30 gün önceki tarihli olabilir. KTFF’de herhangi bir kaydı olanların bu belgeyi getirmesine gerek yoktur.)

KTFF Kurs Başvuru Formu

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