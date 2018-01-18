KTFF’den, genç futbolcu ayarı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararları açıkladı. KTFF Talimatları gereği, lisanslı bir futbolcunun aynı gün ve/veya aynı hafta bir kategoride oynayabileceği kuralının sadece K-Pet 1. Liginde değiştirilerek, bir futbolcunun aynı hafta farklı gün olmak kaydı ile resmi müsabakada oynayabileceği ancak önceki gün oynadığı karşılaşmada kırmızı kart görmesi halinde ertesi günkü maçta oynayamayacağını ve oynatılması halinde ilgili kulübe cezalı futbolcu oynattığı nedeni ceza verilecek.