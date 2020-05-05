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KTFF yönetim kurulu maçlarla ilgili kararını verdi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, tek alternatifin kalan 8 haftalık periyodun oynatılarak tamamlanması kararını alırken, test kitlerinin federasyonu tarafından temin edilmesini ve sözleşmelerin 2019-2020 sezonunun bitiş tarihine kadar uzatılmasına karar verdi

KTFF yönetim kurulu maçlarla ilgili kararını verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu az önce liglerin geleceği ile ilgili toplantısını tamamladı.

Ülkemizde Korona virüs salgını ile ilgili olarak yaşanan süreçle alakalı yapılan değerlendirmeler ışığında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

“1) 2019-2020 Futbol Sezonu Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 tedbirleri çerçevesinde durdurulduğu herkes tarafından bilinmektedir. Geçen süre içerisinde futbolun geleceği ile ilgili olarak bu sezon ve gelecek sezonun nasıl şekilleneceği konusunda birçok alternatif ortaya koyularak değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucu gerek spor kamuoyunda gerekse de futbol çevrelerinde konuşulan, mevcut sezonunun yok sayılması ve/veya mevcut ligin bugünkü şekliyle puan sıralamasına göre tescil edilmesidir (yani düşenlerin düştüğü, çıkanların çıktığı, 1’incilerin şampiyon ilan edildiği bir sistemin). Söz konusu sistemlerin tarafımızca hiçbir şekilde alternatifler arasında olmadığı, tek alternatifin kalan 8 haftalık periyodun oynatılarak tamamlanması yönündedir.

Ayrıca mevcut sezonun (2019-2020) ne zaman tamamlanacağı ile ilgili olarak ise yapılan görüşmeler sonucunda; iyiye gidişin devam etmesi, sağlık açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve Bakanlar Kurulu tarafından oynatılma kararı verilmesi durumunda 15 Mayıs 2020 sonrasında hazırlıklara başlayıp, akabinde 5 haftalık hazırlık sürecini takiben maçları başlatıp mevcut ligi bitirme arzusundayız.

2) Mevcut sezonun tamamlanması için gerekli olan Covid-19 test kitlerinin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından temin edilmesine;

3) 2019-2020 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kayıtlı tüm sözleşmeler 2019-2020 sezonunun bitiş tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

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