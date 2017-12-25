KTFF yeni yetenekler arıyor

İrfan UĞUZ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu, 2017-2018 futbol sezonunun futbolda yetenek tarama ve geliştirme programı ile ilgili modelleme çalışmalarını başlattı. Deneme grubu olarak, uygulaması geçen hafta Cumartesi günü yapılan tarama çalışması sürecinde, futbolun temel hareketlerini içeren, oyun formatında gözlem ve değerlendirme uygulamaları gerçekleştirildi. Projenin ileri safhalarında tüm adada uygulanabilecek bir yapıya dönüşmesi için, Bilim Danışma Kurulu'nun da desteği ile çalışmalara hız verildi.