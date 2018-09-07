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KTFF yeni sezona yönelik kararlar aldı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, yaptığı toplantıda maçlara giriş ücreti, 21 Yaş Altı Futbolcu konularında yeni sezona yönelik kararlar aldı

KTFF yeni sezona yönelik kararlar aldı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, yaptığı toplantıda maçlara giriş ücreti, 21 Yaş Altı Futbolcu konularında, kulüplerin isteklerine de bağlı yeni sezona yönelik kararlar aldı.

2018-2019 Futbol Sezonunda oynanacak olan tüm maçlara giriş ücreti sınırlaması kaldırılmış olup, kulüplerin kendi karşılaşmalarında kendi fiyatlarını belirleyip hem kendi taraftarından hem de misafir taraftardan ayni fiyat (tek fiyat) almak kaydı ile giriş bedellerini kulüplerin belirlemesine; yine tek fiyat uygulaması yapmayan takımlara her maç için 5 asgari ücret ceza uygulanacağının bildirilmesine;

2. Tüm kulüpler oynayacağı hafta öncesinde giriş fiyatlarını en geç Çarşamba günü mesai bitimine kadar KTFF'ye yazılı bildirmek zorundadır. Bildirimler KTFF resmi web sitesinden duyurulacaktır. KTFF’ye herhangi bir bildirim yapmayan kulüplerin giriş fiyatlarının 20 TL olarak belirlenmesine,

3. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Süper Lig ve K-PET 1’inci Lig Statülerinde 2’nci maddesinin 1’inci fıkralarında belirtilen yaş kategori tarihinin 01/01/1997 ve sonrası doğumlular olarak duyurulmasına;

4. 2018-2019 sezonunda lisanslı bir futbolcu ilgili haftada sadece bir karşılaşmada görev alabileceğinin tüm kulüplere duyurulmasına,

5. Müsabaka talimatının 26’ncı maddesinin değiştirilerek tekrardan yayınlanmasına karar verilmiştir.

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