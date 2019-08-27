KTFF, yabancı futbolcu transferiyle ilgili bilgilendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yabancı Futbolcu Transfer İşlemleri ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

“Sözleşmesi 2018-2019 sezonunda biten yabancı futbolcu eğer 2019-2020 futbol sezonunda bir başka kulüpte forma giymek isterse, oyuncuyu transfer edecek kulübün eski kulübüne serbest transfer bedelini yatırması zorunludur. Bu ücret sadece 1.Transfer Dönemi için geçerlidir. Ara transfer döneminde, sezon başı yabancı bildirim listesine yazılmayan oyuncular serbest futbolcu statüsündedir ve bedelsiz olarak istedikleri kulübe gidebilirler. (İzinsiz olarak kulüpten ayrılan ve davet edilmesine rağmen adaya gelmeyen futbolcular hariç)

Kulüpler sözleşmeleri devam eden futbolcuların sözleşmesini tek taraflı feshederse, bu oyuncu ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep edemez. Ancak bu oyuncular transfer dönemi içerisinde kiralık olarak başka takıma verilirse, kulüp ile olan bağı devam eder ve sözleşme süresinin sonuna kadar ilgili kulübün futbolcusu olarak kalır.

Yabancı Futbolcu Serbest Transfer Bedelleri aşağıdaki gibidir;

1 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu; Süper Lig: 15 bin TL / 1.Lig: 10 bin TL

2 yıllık sözleşmesi biten yabancı futbolcu; Süper Lig: 20 bin TL / 1.Lig 15 bin TL

3 yıl ve üzeri sözleşmesi biten yabancı futbolcu; Süper Lig 30 bin TL / 1.Lig: 25