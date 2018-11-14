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KTFF U21 Karması’na tek gol yetti

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U21 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması arasında oynanan Cumhuriyet Kupası maçını KTFF U21 Karması kazandı

KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
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KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U21 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması, dün akşam Cumhuriyet Kupası maçında, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşılaştılar.

Karşılaşmaya ilgi az olurken, KTFF U21 Karması, LTTFF U21 Karması’na göre daha etkili bir futbol sergiledi. KTFF U21 Karması ilk devreyi Ali Savaşan’ın 43. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de KTFF U21 Karması rakibine göre daha etkili oynarken, az pozisyonlu maçta rakibine fazla fırsat tanımadı. Maçın 88. dakikasında KTFF U21 Karması’nın kazandığı penaltı vuruşundan ise Osman Şanverdi yararlanamayınca maç 1-0 sona erdi.

Maçtan sonra hakemlere ve takımlara kupa ve madalyalarını, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Serdar Sarı verdi.

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