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KTFF U17 Ligi, 18 takımlı

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KTFF U17 Ligi, 18 takımlı
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KTFF U17 Ligi başvuruları tamamlandı. 22-23 Eylül tarihinde başlayacak olan ve  3 grupta toplam 18 takımın yapacağı karşılaşmalar sonucunda lig tamamlanacak. Bu ligle ilgili kura çekimi 3 Eylül 2018, Pazartesi günü, saat 15.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

A Grubu                        B Grubu                        C Grubu

Türk Ocağı Limasol      Güvercinlik                   Çetinkaya

Doğan Türk Birliği        Vadili                                      Gönyeli

Düzkaya SK                  Mağusa Türk Gücü       Yenicami

Yalova SK                    Dörtyol SK                   K. Kaymaklı

Baf Ülkü Yurdu SK      Dumlıpınar TSK           Değirmenlik

Binatlı Yılmaz SK                  Cihangir GSK               Yılmazköy

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