KTFF U17 Ligi, 18 takımlı

KTFF U17 Ligi başvuruları tamamlandı. 22-23 Eylül tarihinde başlayacak olan ve 3 grupta toplam 18 takımın yapacağı karşılaşmalar sonucunda lig tamamlanacak. Bu ligle ilgili kura çekimi 3 Eylül 2018, Pazartesi günü, saat 15.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
A Grubu B Grubu C Grubu
Türk Ocağı Limasol Güvercinlik Çetinkaya
Doğan Türk Birliği Vadili Gönyeli
Düzkaya SK Mağusa Türk Gücü Yenicami
Yalova SK Dörtyol SK K. Kaymaklı
Baf Ülkü Yurdu SK Dumlıpınar TSK Değirmenlik
Binatlı Yılmaz SK Cihangir GSK Yılmazköy