KTFF U17 Ligi, 18 takımlı

KTFF U17 Ligi başvuruları tamamlandı. 22-23 Eylül tarihinde başlayacak olan ve 3 grupta toplam 18 takımın yapacağı karşılaşmalar sonucunda lig tamamlanacak. Bu ligle ilgili kura çekimi 3 Eylül 2018, Pazartesi günü, saat 15.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

A Grubu B Grubu C Grubu

Türk Ocağı Limasol Güvercinlik Çetinkaya

Doğan Türk Birliği Vadili Gönyeli

Düzkaya SK Mağusa Türk Gücü Yenicami

Yalova SK Dörtyol SK K. Kaymaklı

Baf Ülkü Yurdu SK Dumlıpınar TSK Değirmenlik

Binatlı Yılmaz SK Cihangir GSK Yılmazköy