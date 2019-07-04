 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
82 0
30 0
 
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
16 0
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
42 0
25 0
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
38 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
543 0
banner82

KTFF, Oscarları sahiplerine verildi

banner27

banner315
KTFF, Oscarları sahiplerine verildi
banner267

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonundaki başarılıları ödüllendirmek amacıyla ödül töreni düzenledi.

Dün akşam Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de düzenlenen ödül gecesine yoğun bir katılım olurken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başbakan Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanları, bakanlar ve milletvekilleri ile belediye başkanları da geceye katıldılar.

Ödül gecesi ile birlikte 2018-2019 Futbol Sezonunda başarı elde eden kulüp ve futbolcular ödüllerini aldılar. Gecede ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsorları olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet), Başman Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve DigiTech firmalarına da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.