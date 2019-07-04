KTFF, Oscarları sahiplerine verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonundaki başarılıları ödüllendirmek amacıyla ödül töreni düzenledi.

Dün akşam Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de düzenlenen ödül gecesine yoğun bir katılım olurken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, başbakan Ersin Tatar, eski Cumhurbaşkanları, bakanlar ve milletvekilleri ile belediye başkanları da geceye katıldılar.

Ödül gecesi ile birlikte 2018-2019 Futbol Sezonunda başarı elde eden kulüp ve futbolcular ödüllerini aldılar. Gecede ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu sponsorları olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet), Başman Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) ve DigiTech firmalarına da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.