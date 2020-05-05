KTFF önlemlerini aldı

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu, 4 Mayıs’a kadar sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

4 Mayıs’ta yasaklar kaldırılıp, kısmi açılım yapılırken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da açılım için şart koşulan güvenlik önlemlerini aldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonulokâlinin girişine el dezenfektanı konurken, binaya girecek olanlar için Türkçe ve İngilizce bilgilendirme yazısı da dezenfektan makinesinin üzerine yazıldı.