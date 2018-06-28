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KTFF'nin mali yapısı güçlü

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Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirecek olan Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi, genel kurula 368,000 TL'ye yakın artı hesapla girecek

KTFF'nin mali yapısı güçlü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017 - 2018 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak.    

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun 01.06.2017-31.05.2018 dönemine ait mali rapor detayları bağımsız denetçi tarafından raporlandırıldı.

Fevzi Adanır & Co. tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun 01 Haziran 2017 - 31 Mayıs 2018 tarihlerini kapsayan detaylı mali bilanço ve gelir-gider tablosuna göre Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi, 6,500,000 TL'yi aşkın bir bütçe oluşturdu.

Bankada 293,000 TL'ye yakın parası olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun, 75,000 TL'ye yakın da gelir fazlalığı, bulunuyor. Bu durumda da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun toplamda 368,000 TL'ye yakın artı hesabı bulunuyor.

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