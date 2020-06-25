KTFF, Nicosia Group’a teşekkür etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, kupaya sponsor olan Nicosia Group ailesine; Kıbrıs Türk futboluna katmış oldukları değerden ve futbol izleyicisine heyecan yaşatmasından dolayı teşekkür etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’na 2019-2020 sezonunda isim sponsoru olan Nicosia Group, dün akşam finalin yapılacağı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami – Türk Ocağı karşılaşmasında final maçında dağıtacağı zengin hediyeleri görücüye çıkardı.

Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda yarı final ilk maçları dün oynanırken, final maçına da az bir zaman kaldı. Finalde futbolseverlere çekilişle hediye şansı veren Nicosia Group, bugüne kadar oynanan tüm müsabakalarda stada giren herkese şans bileti verdi.

1 futbol izleyicisi araba kazanacak

Tarihi daha sonra açıklanacak olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde söz konusu biletlerle ilgili çekiliş yapılacak. Çekiliş sonucunda 1 kişiye Nissan March araba, 2 kişiye 46’’ Sunny marka televizyon ve 2 kişiye de iPhone 11 cep telefonu verilecek.

Futbolculara her tur için 1 bilet

KTFF ve Nicosia Group işbirliğinde düzenlenen Kıbrıs Kupası organizasyonunda izleyicilerin yanı sıra futbolcular da zengin hediyeleri kazanma şansına sahip olacak. 1.Tur maçlarından itibaren kulüplerin kupada oynadığı her maçta kadroda yer alan futbolcularına da birer şans bileti verildi.

KTFF’den teşekkür

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, söz konusu kupaya sponsor olan Nicosia Group ailesine; Kıbrıs Türk futboluna katmış oldukları değerden ve futbol izleyicisine heyecan yaşatmasından dolayı teşekkür ederek, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.