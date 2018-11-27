KTFF maç programında Fikri Karayel Stadı’nı açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Ligleri’nde 11. hafta maç programını ve maçların oynanacağı stadları açıkladı.

6 Mayıs 2017’den bu yana cezalı olduğu için 1,5 yılı aşkın süredir maçlarını evinde oynayamayan K-PET Birinci Lig ekibi Yalova, açıklanan programa göre 1 Aralık Cumartesi günü Akova ile oynayacağı maçı, ismi değişmesi gündemde olan Fikri Karayel Stadı’nda oynayacak.

K-PET Süper Lig 11. haftası programı şöyle:

30 Kasım Cuma, Saat 18:00

DTB – MTG, Mete Adanır Stadı

1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli – Binatlı, Atatürk Stadı

Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı

BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı

2 Aralık Pazar, Saat 14:00

GHE – Kaymaklı, Mete Adanır Stadı

GG – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Gençler Birliği – TOL, İskele Cumhuriyet Stadı

3 Aralık Pazartesi, Saat 18:00

YAK – Cihangir, Atatürk Stadı

K-PET Birinci Lig 11. haftası programı şöyle:

1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yalova – Akova, Fikri Karayel Stadı

Değirmenlik – Yeniboğaziçi, Sadık Cemil Stadı

Maraş – Bostancı Bağcıl, Maraş Stadı

Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Cemal Şahdur Stadı

Mesarya – Doğancı, Hasan Bardakko Stadı

2 Aralık Pazar

Hamitköy – Mormenekşe, Esat Erdoğmuş Stadı

Ozanköy – Göçmenköy, Mustafa Özkayım Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Düzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı