KTFF maç programında Fikri Karayel Stadı’nı açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Ligleri’nde 11. hafta maç programını ve maçların oynanacağı stadları açıkladı.
6 Mayıs 2017’den bu yana cezalı olduğu için 1,5 yılı aşkın süredir maçlarını evinde oynayamayan K-PET Birinci Lig ekibi Yalova, açıklanan programa göre 1 Aralık Cumartesi günü Akova ile oynayacağı maçı, ismi değişmesi gündemde olan Fikri Karayel Stadı’nda oynayacak.
K-PET Süper Lig 11. haftası programı şöyle:
30 Kasım Cuma, Saat 18:00
DTB – MTG, Mete Adanır Stadı
1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Gönyeli – Binatlı, Atatürk Stadı
Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı
BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı
2 Aralık Pazar, Saat 14:00
GHE – Kaymaklı, Mete Adanır Stadı
GG – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Gençler Birliği – TOL, İskele Cumhuriyet Stadı
3 Aralık Pazartesi, Saat 18:00
YAK – Cihangir, Atatürk Stadı
K-PET Birinci Lig 11. haftası programı şöyle:
1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Yalova – Akova, Fikri Karayel Stadı
Değirmenlik – Yeniboğaziçi, Sadık Cemil Stadı
Maraş – Bostancı Bağcıl, Maraş Stadı
Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Cemal Şahdur Stadı
Mesarya – Doğancı, Hasan Bardakko Stadı
2 Aralık Pazar
Hamitköy – Mormenekşe, Esat Erdoğmuş Stadı
Ozanköy – Göçmenköy, Mustafa Özkayım Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Düzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı