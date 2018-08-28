banner107
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
7 0
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
15 0
Dövizde yükselişe devam
Dövizde yükselişe devam
42 0
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
74 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
203 0
Şevval Sam’la bayram coşkusu
Şevval Sam’la bayram coşkusu
92 0
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
254 0
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
153 0
banner82
banner147

KTFF, kulüplerle bir araya gelecek

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, K-Pet Ligleri’nde yer alan 32 kulüple, aralarında Spor Dairesi’nin KTFF ve futbol kulüplerine karşı olumsuz tutumu maddesinin de yer aldığı 4 gündem maddeli toplantı gerçekleştirecek

KTFF, kulüplerle bir araya gelecek
banner137

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan 32 kulüple 01 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirecek. KTFF’den yapılan açıklamada söz konusu toplantıda önümüzdeki iki sezonun (2019-2020 ve 2020-2021) planlaması ile ilgili konuların ivedilikle görüşüleceği ve ülkedeki olağanüstü durum sebebiyle bir dizi kararlar alınacağı belirtildi.

KTFF’nin evsahipliğindeki toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecek;

1) Yabancı Futbolcu Sayıları

2) 21 Yaş Altı (U21) Futbolcuların Durumları

3) Futbolcu Sözleşmeleri

4) Spor Dairesi’nin KTFF ve futbol kulüplerine karşı olumsuz tutumu

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.