KTFF, kulüplerle bir araya gelecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, K-Pet Ligleri’nde yer alan 32 kulüple, aralarında Spor Dairesi’nin KTFF ve futbol kulüplerine karşı olumsuz tutumu maddesinin de yer aldığı 4 gündem maddeli toplantı gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig’de yer alan 32 kulüple 01 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda bir toplantı gerçekleştirecek. KTFF’den yapılan açıklamada söz konusu toplantıda önümüzdeki iki sezonun (2019-2020 ve 2020-2021) planlaması ile ilgili konuların ivedilikle görüşüleceği ve ülkedeki olağanüstü durum sebebiyle bir dizi kararlar alınacağı belirtildi.

KTFF’nin evsahipliğindeki toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecek;

1) Yabancı Futbolcu Sayıları

2) 21 Yaş Altı (U21) Futbolcuların Durumları

3) Futbolcu Sözleşmeleri

4) Spor Dairesi’nin KTFF ve futbol kulüplerine karşı olumsuz tutumu