KTFF kulüplerin isteğine uygun kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2019-2020 ve 2020-2021 statü ve sezon planlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. KTFF, kulüplerin çoğunluğunun isteğine uygun olarak yabancı uyruklu futbolcu sayısı ve 21 yaş altı futbolcu kurallarında değişikliğe gitmedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 ve 2020-2021 statü ve sezon planlamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig – Birinci Lig 2019-2020 futbol sezonu yabancı kuralı ve sezon planlaması şöyle:

“2019/2020 sezonu ile 2020/2021 sezonunda; süper lig kulüplerimizde 3 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilmelerine ve yine maç kadrolarında 21 yaş altı futbolcunun 90 dakika oynama kuralının uygulanacağının kulüplerimize duyurulmasına;

Ayrıca Birinci Lig kulüplerimiz 2 yabancı uyruklu futbolcu (2 TC’li veya 2 Kıbrıs Cumhuriyeti veya 1 TC ile 1 Kıbrıs Cumhuriyeti) bulundurabilmelerine ve yine maç kadrolarında 21 yaş altı futbolcunun 100 dakika oynama kuralının uygulanacağının kulüplerimize duyurulmasına;

Yine 2019/2020 Futbol Sezonunda U21 uygulamasının devam edip (01/01/1998 ve sonrası doğumlu futbolcular), 2020/2021 Futbol Sezonunda U21 uygulamasının kaldırılarak yerine U20 (01/01/2001 ve sonrası doğumlu futbolcular),uygulamasının başlatılacağının kulüplere duyurlmasına.

2019-2020 / 2020-2021 SEZONU SERBEST TRANSFER ÜCRETLERİ

SÜPER LİG YERLİ FUTBOLCU SERBEST TRANSFER ÜCRETİ 35.000 TL

1’inci LİG YERLİ FUTBOLCU SERBEST TRANSFER ÜCRETİ 25.000 TL

Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 1 yıllık sözleşme sonrası serbest transfer ücreti

Süper Lig için 15,000 TL. 1’inci Lig için 10.000 TL

Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 2 yıllık sözleşme sonrası serbest transfer ücreti

Süper Lig için 20,000 TL. 1’inci Lig için 15.000 TL

Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 2 yılın üzeri sözleşme sonrası serbest transfer ücreti

Süper Lig için 30,000 TL. 1’inci Lig için 25.000 TL

2019/2020 SEZON PLANLAMASI

1 Temmuz – 29 Temmuz Serbest Transfer Müracaatı (12 Eylül 1991 ve öncesi Doğumlu)

01 Temmuz – 02 Eylül 2019 Yerli Futbolcu Bonservisli Transferi

01 Temmuz – 16 Eylül 2019 Yerli Futbolcu Kiralık Transfer İle Yabancı Futbolcu (Geçici/Bonservisli) Transferi

16 Ağustos 2019 Kulüp Evrak Teslim Ve Futbolcu Vize Evrak Son Günü

09 Ağustos 2019 Süper Lig Ve 1 Lig Fikstür Çekimi

01 Ağustos – 29 Ağustos 2019 U 17 Ligi Katılım Başvurusu

06 Eylül 2019 Cuma KTFF Süper Kupa Mağusa Türk Gücü – Yenicami Ağdelen Spor Kulübü Saat 19:00 Atatürk Stadı

13/14/15 Eylül 2019 Süper Lig Ve 1 Lig Başlangıcı

20/21/22 Aralık 2019 Süper Lig Ve 1 Lig İlk Devre Son Maçları

24 Aralık 2019 Kıbrıs Kupası Kura Çekimi

28/29 Aralık 2019 Kıbrıs Kupası 1’inci Maçları Ve Devre Arası

02 Ocak - 10 Ocak 2020 Yerli Futbolcu Bonservisli Transferi

02 Ocak - 27 Ocak 2020 Yerli Futbolcu Kiralık Transfer İle Yabancı Futbolcu (Geçici/Bonservisli) Transferi

24/25/26 Şubat 2020 Süper Lig Ve 1 Lig 2’nci Devre Başlangıcı

05 Şubat 2020 Kıbrıs Kupası 2inci Maçları

26 Şubat 2020 Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1’inci Maçları

11 Mart 2020 Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2’nci Maçları

01 Nisan 2020 Kıbrıs Kupası Yarı Final 1’inci Maçları

15 Nisan 2020 Kıbrıs Kupası Yarı Final 2’nci Maçları

01/02/03 Mayıs 2020 Süper Lig Ve 1 Lig Sonu

06/09/13 Mayıs 2020 Süper Lig Ve 1 Lig Play Off Ve Play Out Maçları

08 Mayıs 2020 Kıbrıs Kupası Finali Atatürk Stadı