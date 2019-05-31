KTFF kulüplerin isteğine uygun kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2019-2020 ve 2020-2021 statü ve sezon planlamalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Süper Lig – Birinci Lig 2019-2020 futbol sezonu yabancı kuralı ve sezon planlaması şöyle:
“2019/2020 sezonu ile 2020/2021 sezonunda; süper lig kulüplerimizde 3 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilmelerine ve yine maç kadrolarında 21 yaş altı futbolcunun 90 dakika oynama kuralının uygulanacağının kulüplerimize duyurulmasına;
Ayrıca Birinci Lig kulüplerimiz 2 yabancı uyruklu futbolcu (2 TC’li veya 2 Kıbrıs Cumhuriyeti veya 1 TC ile 1 Kıbrıs Cumhuriyeti) bulundurabilmelerine ve yine maç kadrolarında 21 yaş altı futbolcunun 100 dakika oynama kuralının uygulanacağının kulüplerimize duyurulmasına;
Yine 2019/2020 Futbol Sezonunda U21 uygulamasının devam edip (01/01/1998 ve sonrası doğumlu futbolcular), 2020/2021 Futbol Sezonunda U21 uygulamasının kaldırılarak yerine U20 (01/01/2001 ve sonrası doğumlu futbolcular),uygulamasının başlatılacağının kulüplere duyurlmasına.
2019-2020 / 2020-2021 SEZONU SERBEST TRANSFER ÜCRETLERİ
SÜPER LİG YERLİ FUTBOLCU SERBEST TRANSFER ÜCRETİ 35.000 TL
1’inci LİG YERLİ FUTBOLCU SERBEST TRANSFER ÜCRETİ 25.000 TL
Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 1 yıllık sözleşme sonrası serbest transfer ücreti
Süper Lig için 15,000 TL. 1’inci Lig için 10.000 TL
Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 2 yıllık sözleşme sonrası serbest transfer ücreti
Süper Lig için 20,000 TL. 1’inci Lig için 15.000 TL
Yabancı Futolcu Serbest Transfer Ücreti 2 yılın üzeri sözleşme sonrası serbest transfer ücreti
Süper Lig için 30,000 TL. 1’inci Lig için 25.000 TL
2019/2020 SEZON PLANLAMASI
1 Temmuz – 29 Temmuz Serbest Transfer Müracaatı (12 Eylül 1991 ve öncesi Doğumlu)
01 Temmuz – 02 Eylül 2019 Yerli Futbolcu Bonservisli Transferi
01 Temmuz – 16 Eylül 2019 Yerli Futbolcu Kiralık Transfer İle Yabancı Futbolcu (Geçici/Bonservisli) Transferi
16 Ağustos 2019 Kulüp Evrak Teslim Ve Futbolcu Vize Evrak Son Günü
09 Ağustos 2019 Süper Lig Ve 1 Lig Fikstür Çekimi
01 Ağustos – 29 Ağustos 2019 U 17 Ligi Katılım Başvurusu
06 Eylül 2019 Cuma KTFF Süper Kupa Mağusa Türk Gücü – Yenicami Ağdelen Spor Kulübü Saat 19:00 Atatürk Stadı
13/14/15 Eylül 2019 Süper Lig Ve 1 Lig Başlangıcı
20/21/22 Aralık 2019 Süper Lig Ve 1 Lig İlk Devre Son Maçları
24 Aralık 2019 Kıbrıs Kupası Kura Çekimi
28/29 Aralık 2019 Kıbrıs Kupası 1’inci Maçları Ve Devre Arası
02 Ocak - 10 Ocak 2020 Yerli Futbolcu Bonservisli Transferi
02 Ocak - 27 Ocak 2020 Yerli Futbolcu Kiralık Transfer İle Yabancı Futbolcu (Geçici/Bonservisli) Transferi
24/25/26 Şubat 2020 Süper Lig Ve 1 Lig 2’nci Devre Başlangıcı
05 Şubat 2020 Kıbrıs Kupası 2inci Maçları
26 Şubat 2020 Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 1’inci Maçları
11 Mart 2020 Kıbrıs Kupası Çeyrek Final 2’nci Maçları
01 Nisan 2020 Kıbrıs Kupası Yarı Final 1’inci Maçları
15 Nisan 2020 Kıbrıs Kupası Yarı Final 2’nci Maçları
01/02/03 Mayıs 2020 Süper Lig Ve 1 Lig Sonu
06/09/13 Mayıs 2020 Süper Lig Ve 1 Lig Play Off Ve Play Out Maçları
08 Mayıs 2020 Kıbrıs Kupası Finali Atatürk Stadı