KTFF kepenk indirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu görevlisi Eren Şişik, KTFF yönetiminin korona virüs ile ilgili aldığı kararları açıkladı.

KTFF'nin 16 Mart'a kadar kapatıldığının belirtildiği açıklama şöyle: "Bakanlar Kurulu’nun az önce bildirdiği ve almış olduğu karar doğrultusunda ülkemizde de görülen Koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında tüm spor müsabakaları 22 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Futbol karşılaşmaları ile ilgili olarak söz konusu iptal tarihi sonrasındaki maç programları ilerleyen haftalarda açıklanacaktır. Öte yandan Futbol Federasyonu da 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar kapalı olacaktır."