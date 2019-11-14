KTFF Karması, rahat kazandı

KTFF U21 Karması ile LTTFF U21 Karması arasında oynanan karşılaşmayı, KTFF U21 Karması 3-0'lık skorla kazanırken goller, Hasan Akkuyu, Mustafa Salk ve Arda Eren Metin'den geldi

KKTC’nin kuruluş yıldönümü çerçevesinde geleneksel hale gelen Cumhuriyet Kupası dün saat 16.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) U21 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması arasında oynanan karşılaşmayı, KTFF U21 Karması 3-0'lık skorla kazandı.

İsfendiyar Açıksöz, Berk Bağrıkara ve Halil Atlar hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma baştan sona KTFF U21 Karmasının üstünlüğünde geçerken karmamızın gollerini Hamitkköy futbolcusu Hasan Akkuyu, Merit Alsancak Yeşilova futbolcusu Mustafa Salk ve Doğan Türk Birliği futbolcusu Arda Eren Metin attı. 1 gol, 1 asistle oynayan Hasan Akkuyu karma maçının yıldızı oldu.

Maçtan sonra Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U21 Karması kaptanı Zihni Temelci'ye LTTFF kaptanına kupalarını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, TC Elçiliği görevlisi Semattin Öztürk ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yetkilisi Osman Ercen verdiler.