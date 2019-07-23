KTFF isim hakları için ihaleye çıkacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 22 Temmuz günü toplantı yaparak önemli kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle:

“Yeniden düzenlenerek 2019-2020 futbol sezonunda geçerli olacak Talimat ve Statülerin yayınlanmasına;

KTFF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan U12 Ligine katılacak olan takımların KTFF’na sundukları 20 kişilik futbolcu listesinde bulunan futbolcular için 15.000 TL yetiştirme bedeli olarak belirlenmesine;

2019-2020 Sezonu KTFF Süper Lig, KTFF 1.Lig, KTFF Kıbrıs Kupası, U21 Ligleri, U17 Ligleri, U15 Ligleri, Kadınlar Ligi “İsim Hakkı Sponsorluğu İhalesi” ile Süper Lig Naklen Yayın hakkı ve KTFF İletişim Sponsorluğu için teklif alınmasına (Teklifler iki sezon için de yapılabilir); Yapılacak tekliflerin Süper Lig ve Birinci Lig için sezonluk 400.000 TL taban fiyat ve Kıbrıs kupası için 200.000 TL taban fiyat dikkate alınarak 09 Ağustos 2019 tarihi Cuma günü, saat 17.00’a kadar kapalı zarf usulü ile KTFF Genel Sekreterliğine yapılacak.”