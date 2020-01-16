KTFF heyeti, Trabzon’a gidecek

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun daveti üzerine, Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanan Kıbrıs Barış Kupası’nda yer alan Kıbrıs Türk Karması ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Trabzon’a gidecek

1975 yılında düzenlenen ve Trabzonspor’un şampiyonluğu ile sonuçlanan Kıbrıs Barış Kupası’nda yer alan Kıbrıs Türk Karması, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun daveti üzerine hafta sonu Trabzon’da olacak.

Trabzonspor Kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na gönderdiği davet yazısı ile efsane kadro, kupanın 45’inci yılında Trabzon’da ağırlanacak. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun kafile başkanlığını yapacağı efsane futbolcular bugün sabah adadan ayrılacak.

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan organizasyonla, 18 Ocak Cumartesi günü, Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Trabzonspor’un kupayı kazanan efsane kadrosundan futbolcularla Kıbrıs Türk karması ortak bir yemek yiyecek, ardından da hep birlikte Trabzonspor Müzesi’ne gidilerek Kıbrıs Barış Kupası yerinde ziyaret edilecek.

Kafile, yine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun özel hazırlattığı locada, Türkiye Süper Ligi’nin ikinci yarısının ilk hafta maçı olan Trabzonspor- Kasımpaşa maçını da izleyecek.

CAYMAZ: ONUR DUYDUK

Efsane kadronun teknik direktörlüğünü yapan Günay Caymaz, unutulmaya yüz tutan “vefa” duygusunu yaşamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Caymaz, Trabzonspor kulübüne teşekkür ederek, “Bu davet, vefanın ölmediğini gösteriyor” dedi.

O dönem kadroda yer alan isimlerden üçünün hayatta olmadığını söyleyen Caymaz, hayatta olan isimlerin toplandığını ve Trabzon’a giderek bu gururu yaşayacağını söyledi.

Caymaz şöyle devam etti:

“O günler, zor günlerdi. O günler, savaştan yeni çıkmış, büyük kayıplar vermiş bir toplumun, yeniden kaynaşma ve bir ulus yaratması için el ele verdiği günlerdi.

Düşünün, kadroya esir olduğu için, ya da mevzide olduğu için gelemeyen futbolcularımız vardı. Zor şartlar altında bu kadroyu toparladık, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aynı turnuvada yer aldık.

Hiç unutmam, aynı zamanda Trabzonspor kafilesinin rahat etmesi için de dönemin federasyonu benden ricada bulunmuştu. Öylesine mütevazı, öylesine birbirine kenetlenen bir kadro görmüştük ki, sonrasında peş peşe İstanbul takımlarına karşı şampiyon olmaları bizi hiç şaşırtmadı. Türkiye’de şaşıranlar olabilir, ama biz, o günlerden bu kadronun büyük işler yapacağını görmüştük.

Aradan 45 yıl geçti. Ne biz Trabzonspor’u unuttuk, ne de Trabzonspor bizi. Bu davet, bu vefa ve kaynaşmanın ürünüdür. Bu davete gururla, takım ruhuyla gidiyoruz.

Sorunsuz bir şekilde Trabzon’a gitmemiz için seferber olan, bizlere dayanışma ve vefa duygusunu, takım olma duygusunu yeniden yaşatan Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile organizasyon için çalışan herkese teşekkür ederim.

SERTOĞLU: BU HEYECANI GÖRMEK, BİZE GURUR VERİYOR

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu’na nazik daveti için teşekkür eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bu gurur ve onuru yaşamanın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk futboluna damga vuran, önce futbolcu, ardından da teknik adam- yönetici olarak görev yapan bir neslin, bugün halen gurur duyulan başarılarla anıldığını söyleyen Hasan Sertoğlu, “Sevgili hocamız Günay Caymaz ve futbolcu abilerimizin, davet gelir gelmez nasıl bir keyif ve disiplinle organizasyona hazırlandığını görmek, federasyon başkanı olarak yaşadığım en unutulmaz anılarımdan biri olacaktır.” dedi.

Sertoğlu, devamla şunları söyledi:

“Bu ziyaret, aynı zamanda KTFF’nin Kıbrıs Türk futbolunu var edenlerin, ayakta tutanların ve bugünlere taşıyanların anısına bir vefadır.

Trabzonspor gibi bir kulübün, bunca gündem arasında vefaya, saygıya verdiği önem ise unutulmayacak bir adımdır. Bu davete büyük bir keyifle icabet ediyoruz. O dönemki teknik kadro ve futbolcu abilerimizin yanı sıra, organizasyonda hakem olarak yer alan Özcan Özcanhan ve spor yazarı olarak izleyen Yücel Hatay da bizimle birlikte olacak. Bu da bizim vefa duygumuzun bir göstergesi olsun.

KTFF Başkanı olarak, kafileyle birlikte ben de orada olacağım. Bir takım temaslarımız olsa da, burada özne futbolcular olacak, futbolcu abilerimiz olacak.

Trabzonspor Kulübü Halkla İlişkiler ekibine de kupanın 45’inci yılında, böylesi bir organizasyon için ortaya koydukları emek için ayrıca teşekkür ederim.”

Başkanlığını Hasan Sertoğlu’nun yapacağı kafilede şu isimler yer alıyor; Günay Caymaz, Hasan Tanışık, İlker Ertemel, Enver Sedat Simavi, Ertuğrul Gardiyanoğlu, Mustafa Oraloğlu, Mustafa Metin Onbaşı, Ahmet Erbay Gönelli, Ahmet Özcan Özcanhan, Ali Çetin Amcaoğlu, Yücel Hatay”