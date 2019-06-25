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KTFF genel kurulunun gündemi belirlendi

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KTFF genel kurulunun gündemi belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 29 Haziran 2019 tarihinde Cumartesi 10.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda toplanacak.

Olağan Mali Genel Kurul toplantısına KTFF'ye bağlı K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1. Lig Kulüp başkanları ile BTM Ligi Kulüpleri adına BTM Kulüpleri temsilcisinin katılmaları veya temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul'a sunmaları gerekiyor. 

Olağan Mali Genel Kurul toplantı gündemi şöyle:

Açılış ve Saygı Duruşu

Divan Kurulunun Oluşumu

Faaliyet ve Mali Raporun Genel Kurul onayına sunulması

KTFF Sağlık Kurulu ile ilgili konular

Dilek ve Temenniler

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