KTFF Dergisi yayınlandı

KTFF Dergisi’nin 2018-2019 sezonu sayısı çıktı. Dergide geçtiğimiz sezonun başarılı takımları ile ilgili bilgiler ve fotoğraflara yer verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) resmi yayın organı KTFF Dergisi’nin 2018-2019 sezonu sayısı çıktı. Dergide geçtiğimiz sezonun başarılı takımları ile ilgili bilgiler ve fotoğraflara yer verildi. Başarılı kulüplerin yanı sıra KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun “Rotamız gençlerimizin dışa açılamama sorununu ortadan kaldırmaktır” başlıklı yazısı okuyuculara sunuldu. Bunun yanında KTFF’nin ziyaretleri, yönetim kurulu üyeleri Muhittin Tolga Özsağlam ve Mehmet Saydam’ın röportajları, U15 Ligi sponsoru Digitech’in direktörü Hasan Çerkez’in röportajı ve daha birçok haber okuyuculara sunuldu. Derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Deniz Gürgöze, Editörlüğünü Şükrü Burağan yaparken, künyede isimleri yazılı birçok isim de dergiye katkı koydu.

SERTOĞLU “KTFF DERGİSİ ARTIK BİR GELENEKTİR”

Derginin yapılışına katkı koyanlara teşekkür eden KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, söz konusu derginin okuyuculara keyif vereceğine inandığını ve bu tür çalışmaların önemli olduğuna vurgu yaptı. Derginin edit aşamasında en iyiyi sunmak için büyük özveri gösterdiklerini ve detaylarına kadar dergiyi incelediklerini aktaran Sertoğlu, KTFF dergisinin artık bir gelenek olduğunu ve her sezon sonunda kulüpler ve futbolseverler tarafından heyecanla beklendiğini söyledi.

Dergiye ulaşmak isteyen futbolseverlerin, dergiyi KTFF'den temin edebileceği belirtilirken, kısa süre içerisinde dijital olarak web sitesinden de derginin okuyuculara sunulacağı belirtildi.