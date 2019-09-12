KTFF'den, Yeni Boğaziçi'nin dilekçesine ret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Doğancı Spor Kulübü’nün maçlara çıkmama kararı sonrasında K-PET Birinci Lige alınmak için dilekçe veren Yeni Boğaziçi'nin başvurusunu değerlendirip, kararını verirken, dilekçeyi reddetti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Doğancı Spor Kulübü’nün maçlara çıkmama kararı sonrasında K-PET Birinci Lige alınmak için dilekçe veren Yeni Boğaziçi'nin başvurusunu değerlendirip, kararını verdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulu, Yeni Boğaziçi'nin lige alınmaması kararını aldı. Böylelikle yeni sezonda K-PET Birinci Lig 15 takımla oynanacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetim kurulunun kararla ilgili gerekçesi şöyle açıkladı:

"Doğancı Spor Kulübü’nün maçlara çıkmayacağı konusunda yapmış olduğu dilekçe gündeme alınmış ve fikstürde yer aldığı nedeniyle ilgili haftalarda sahaya çıkmayacağı ve/veya hükmen yenik sayılacağının spor kamuoyuna duyurulması kararlaştırıldı.

Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübü’nün 07.09.2019 tarihinde yapmış olduğu dilekçenin reddedilmesine karar verilmiştir. Şöyle ki; KTFF Yönetim Kurulu, KTFF Müsabaka Talimatının 9. Maddesi (ligler ve fikstür) 1. fıkrası gereği, liglerin sayısı ve liglerin hangi takımlardan oluşacağını belirler. 9 maddeden aldığı yetkiye dayanarak 2019-2020 futbol sezonu ligleri ve/veya liglerin statülerini belirlemiş ve yayınlamıştır. Statüde belirlenen kurallara göre, 21.08.2019 tarihinde 16 takıma göre fikstür çekimi gerçekleştirilmiştir. 2019-2020 futbol sezonu yönetim kurulunun yayınlamış olduğu statüye göre 16 takımlı olarak düzenlenmiş ve/veya uygulamaya konarak 1. Lig takımları belirlenmiştir ve tüm işlemler katılacak olan takımlara göre yapılmıştır. 06.09.2019 tarihinde Doğancı Spor Kulübü Lig maçlarına katılmayacağını beyan eden yazıyı Federasyonumuza bildirmiştir.

KTFF Yönetim Kurulu Doğancı Spor Kulübünün 1. Lig fikstüründe bulunacağı ve/veya maçlara katılmadığı nedeniyle talimatlar gereği hükmen yenik sayılacağını karara bağlamıştır. Bu nedenle BTM Liglerinden bir takımın ve 2018-2019 sezonunda küme düşen bir takımın, Doğancı'nın yerine alınamayacağı cihetle ilgili dilekçenin reddedilmesine karar verilmiştir."