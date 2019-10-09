KTFF'den trafik duyarlılığı

Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu ve Kulüpler Birliği aldığı kararla trafik kazalarına dikkat çekecek.

Alınan karar gereği trafik kazalarına dikkat çekme amacıyla K-PET Liglerinin 5. hafta maçları 5 dakika geç başlatılacak.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu ve KKTC Futbol Kulüpler Birliği geçtiğimiz hafta sonu trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren Mormenekşe futbolcusu Haşim Girgin ve eski futbolcu Yahya Amasyalı ile ilgili olarak mesaj niteliğinde kararlar aldı. Alınan karar doğrultusunda 5.haftada oynanacak karşılaşmalarda bir dakikalık saygı duruşu yapılması, takımların maçlara siyah bantla çıkması ve trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla maçların 5 dakika geç başlamasına karar verildi.