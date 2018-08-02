KTFF'den kulüplere hatırlatma

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2018-2019 Sezon Planlaması ile ilgili olarak açıklama yaparken, transfer dönemleri hatırlatılıp, kadro sayılarına dikkat çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Sezon Planlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada tüm liglere katılacak olan futbol kulüplerinin vize işlem evraklarını eksiksiz olarak kısa sürede getirmesi istendi. Evrakların son teslim tarihi 17 Ağustos 2018 Cuma olarak belirtildi.

Transfer dönemleri hatırlatıldı

Açıklamada ayrıca transfer dönemleri de hatırlatıldı. Tüm ligler için (BTM Ligleri de dahil) bonservisli transferin 17 Ağustos 2018 Cuma günü son bulacağı vurgulanırken, kiralık ve yabancı oyuncu transferinin son gününün 2 Ekim Salı günü olduğu kaydedildi.

Kadrolar 21 kişi olacak

KTFF ayrıca 2018-2019 sezonunda maç kadrolarının 18 oyuncudan 21 oyuncuya çıkarıldığını da açıkladı. Daha önce yedek kulübesinde 7 futbolcu bulundurabilen kulüpler bu sezondan itibaren yedek kulübesinde 10 futbolcu bulundurabilecek. KTFF geçen sezon başlattığı oyuncu değişikliği hakkını da muhafaza etti. Buna göre uzatmalı maçlarda +1 oyuncu değişikliği hakkı da kulüplere tanındı.

Sağlık raporları ulaştırılmalı

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) sağlık raporları ile ilgili olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada A Takım, U21 ve U17 Ligi’ne katılacak olan takımların kadro listelerini 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar KTFF Genel Sekreterliği’ne ulaştırması istendi. Üç ayrı liste şeklinde (A Takım Kadrosu, U21 Kadrosu ve U17 Kadrosu) istenen belgenin belirtilen tarihte saat 17.00’ye kadar KTFF’ye ulaştırılması gerektiği duyuruldu. KTFF ayrıca sağlık raporları ile ilgili detaylı açıklamayı ilerleyen günlerde paylaşacağını da belirtti.

U17 Ligi'ne talep yoğun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi için başvuru süresi uzatıldı.

KTFF tarafından yapılan açıklamaya göre yoğun talep üzerine başvuru süresinin 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatıldığı duyuruldu. Daha önce 21 Temmuz 2018 tarihinde başvuruların sona ereceği belirtilmişti.