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KTFF'den dışa açılımda dev adım

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KTFF'den dışa açılımda dev adım
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Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi, dışa açılım konusunda çok önemli bir adım attı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığında son günlerini yaşayan Hasan Sertoğlu başkanlığındaki KTFF'nin 2 önemli kuruma üyeliği onaylandı. Konu ile ilgili olarak KTFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde, KTFF tarafından sürdürülen girişimler sonucunda Federasyonumuzun, Dünya Futsal Birliği (AMF) ile Avrupa Futsal Federasyonu (FEF)'e yaptığı üyelik başvurusu 11 Mayıs 2018 tarihinde Uruguay'da yapılan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Dünya Futsal Birliği (AMF) 1971 yılında Brezilya'da kurulmuş, halihazırda 6 kıtanın bağlı olduğu konfederasyonların çatı birliğidir. Avrupa Futsal Federasyonu (FEF) 1988 yılında kurulmuş ve aktif 22 üyesi mevcuttur. Avrupa Futsal Federasyonu (FEF) direk olarak Dünya Futsal Birliği'ne üye olan bir federasyondur.

KTFF olarak ülkemizde, özellikle okullarımızda yer alan futsal takımlarımızın kulüpleşmesi çalışmalarına başlanacak, yapılacak uluslararası organizasyonlara katılım sağlanacaktır.

Ülkemize uygulanan izolasyonların, bu üyelikle birlikte bir nebze, kaldırmayı başardığımızı ve her şeyin gençliğimizin geleceği uğraşı içerisinde görevimize devam edeceğimizi spor kamu oyuna saygıyla duyururuz."

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