KTFF'de genel kurul zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2018-2019 Futbol Sezonu Olağan Mali Genel Kurul toplantısı bugün saat 10.00'da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda toplanıyor.

Söz konusu toplantıda K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig kulüp başkanları ile BTM Ligi kulüpleri adına bir temsilci katılacak. İlgili toplantıya kulübünü temsilen katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul’a sunmaları istendi.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantı Gündemi

Açılış ve Saygı Duruşu

Divan Kurulunun Oluşumu

Faaliyet ve Mali Raporun Genel Kurul onayına sunulması

KTFF Sağlık Kurulu ile ilgili konular

Dilek ve Temenniler