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KTFF, borçlanarak kulüplere katkıyı ödeyecek

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KTFF, borçlanarak kulüplere katkıyı ödeyecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu devlet katkısı konusunda açıklama yaptı. Sertoğlu, yaptıkları görüşmeler neticesinde devlet katkısının maçların başlama tarihine yetişemeyeceği için KTFF olarak borçlanmaya giderek katkıyı kulüplere dağıtma kararı aldıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Değerli spor kamuoyu,

 Kulüpler Birliği ile yapılan değerlendirme sonucunda; devlet katkısının maçların başlayacağı tarihe yetişemeyeceği, bundan dolayı kulüplerimizin acil ihtiyaçlarının giderilebilmesi adına KTFF Yönetim Kurulu olarak 1 Milyon TL borçlanma yaparak, yarın dağıtılmak üzere Süper Lig kulüplerine 37 bin 500 TL, 1.Lig kulüplerine de 25 bin TL maddi kaynak yaratılmıştır.

 Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim..."

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