banner107
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
35 0
Kazdağları
Kazdağları
61 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
54 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
63 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
137 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
92 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
92 0
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
179 0
banner82
banner147

KTFF başarılıları ödüllendirdi

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Futbol Sezonu başarı ödülleri gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşti

KTFF başarılıları ödüllendirdi
banner137

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) 2017-2018 Futbol Sezonu başarı ödülleri gecesi, dün akşam Lefkoşa Golden Tulip Otel'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu'nun da katıldığı gecede, 2017-2018 Futbol Sezonu'nda ödül alan takımlar, kişiler ve sponsor olarak katkı koyan kurumların temsilcileri ile kalabalık bir davetli topluluğu yer aldı.

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu gecede yaptığı konuşmada, bugün yapılacak KTFF mali genel kurulunda, başkanlıktan istifa ederek, görevini devredeceğini açıkladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.