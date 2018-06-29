KTFF başarılıları ödüllendirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Futbol Sezonu başarı ödülleri gecesi yoğun bir katılımla gerçekleşti

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) 2017-2018 Futbol Sezonu başarı ödülleri gecesi, dün akşam Lefkoşa Golden Tulip Otel'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu'nun da katıldığı gecede, 2017-2018 Futbol Sezonu'nda ödül alan takımlar, kişiler ve sponsor olarak katkı koyan kurumların temsilcileri ile kalabalık bir davetli topluluğu yer aldı.

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu gecede yaptığı konuşmada, bugün yapılacak KTFF mali genel kurulunda, başkanlıktan istifa ederek, görevini devredeceğini açıkladı.