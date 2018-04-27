KTFAD’ın gündemi yoğun

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi, geleneksel ödül gecesi ve eğitim seminerleri gündemli toplantı gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi, futbol sezonunun tamamlanmasına kısa bir süre kala geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödül gecesi ve yeni sezon öncesi gerçekleştirilen teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenör seminerlerin tarihlerinin belirlenmesi gündemiyle toplandı.

Genel konuların da görüşüldüğü yönetim kurulu toplantısı dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, gerçekleştirildiğı toplantıda önemli kararlar alındı.

Ödül gecesi 22 Mayıs akşamı

Toplantıda futbol liglerimizde mücadele eden takımlarımızda görev yapan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörlere yönelik yapılan geleneksel ödül gecesinin 22 Mayıs 2018 Salı akşamı yapılmasına karar verildi. Dernek lokalinde saat 19:30 da yapılacak olan kokteyl dernek başkanları yanı sıra gazetelerin spor şeflerinin davet edilmesi kararına varıldı.

Seminerler 24-25 Mayıs’ta

Her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerinin 24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmasına kararlaştırıldı. Teknik direktör ve A lisansa sahip teknik adamların katılacağı antrenör gelişim semineri 24 Mayıs Perşembe günü, B, C ve kaleci antrenörü lisanslı antrenörlerin katılacağı ikinci seminer ise 25 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Seminer ücretlerinin de belirlendiği toplantıda 150 TL seminer kayıt ücreti ile 150 TL yıllık üye aidat toplamı 300 TL alınması karara bağlandı.

24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisansa sahip teknik adamları katılacağı antrenör gelişim seminerine Tamer Tuna, Mehmet Ak ve Yücel Uyar katılacak.

Teknik direktör, A, B, C Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2018-2019 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu olacak.

Ödül gecesi ve seminer komitelerinin de belirlendiği toplantıda ödül gecesi komitesinde Süleyman Göktaş, Hişam Tarazi, seminer komitesinde ise Salahi Uçkan, Turgay Kara, Mahmut Yaman yer alacak.