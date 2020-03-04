KTFAD’ın gündemi talimat değişikliği

KTFAD, Teknik Adamların Statüsü Çalışma Esasları ile Eğitim ve Sınıflandırılması talimatında yapılması düşünülen değişiklikleri değerlendirip kayıt altına aldı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği(KTFAD), Teknik Adamların Statüsü Çalışma Esasları ile Eğitim ve sınıflandırılması talimatında yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili olarak toplandı.

Yapılan bölgesel toplantılarda elde edilen verileri kayıt altına aldıktan sonra son rutuşlar için Süleyman Göktaş başkanlığında,Salahi Uçkan, Turgay Kara ve Ahmet Ogan’dan oluşan komite yaptığı toplantı sonrasında taslağa son şekli verilerek değişim bildirgesi hazırlandı.

Teknik Adamların Statüsü Çalışma Esasları ile Eğitim ve sınıflandırılması talimatına son şekli verilerek, çağdaş ve teknik adamların önünü açabilecek, adil bir şekilde çalışma ortamı yaratılmasını sağlayacağı düşünülüyor.

Dernek yönetim kurulu tarafından 4 ilçede gerçekleştirilen ve oldukça verimli geçen bölgesel toplantılarda elde edilen veriler kayıt alına alındıktan sonra komite tarafından tüm detaylar değerlendirilip kayıt altına alındı.Böylelikle ülke futbolunda ve kulüplerde yaşanan sıkıntıların çözümüne yardımcı olacak değişim bildirgesi hazırlandı.

Komite tarafından hazırlanan değişim bildirgesi için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’ndan alınacak randevu sonrasında değişim bildirgesi başkana sunulacak.