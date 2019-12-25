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KTFAD yönetimin programı yoğun

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu, 2019 yılının son toplantısını yoğun bir gündemle yaparken, dernektüzüğünün güncellemesi için komite kurdu

KTFAD yönetimin programı yoğun

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu,2019 yılının son toplantısını,Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı iledernek lokalinde yaptı.

Yapılan toplantıda bazı önemli kararlar alındı. Toplantı sonrasında akşam yemeği yenildi. 

Teknik adamların eğitim sınıflandırılması ve çalışma esasları ile birlikte Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) tüzüğünde güncelleme çalışması konusunda karar alınarak çalışmaların yürütülmesi için komite kuruldu. Süleyman Göktaş başkanlığındaki komitede Salahi Uçkan, Turgay Kara ve Ahmet Ogan yer aldı.

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde 2019-2020 sezonunda görev yapan teknik adamların ilk devrede yaşanan sıkıntılar, görevlerinde ayrılmaları ile yaşamış oldukları kayıplar ve çözüm bulma noktasında geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılarak rapor tutularak ilgili yerlere girişim yapılması için karar alındı.  

Dernek lokalinin daha hijyenik ve daha kullanışlı hale getirmek için mutfak bölümünün ve oturma gruplarının sponsor desteği ile yenilenmesi kararı alınarak, çalışmalar başlatıldı.  

Antrenörler Derneği yönetimi geleneksel olarak düzenlemiş olduğu, yeni yıl kokteyli 27 Aralık Cuma akşamı saat 18:30’da dernek lokalinde düzenleyecek. Kokteyle dernek üyeleri, futbol ailesinin tüm paydaşları, devlet ve hükümet yetkilileri de davet edildi. 

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