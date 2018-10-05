KTFAD üyeleri, kombine kartı çıkaracak

KTFAD üyeleri, 2018-2019 Futbol Sezonu’nda sahaya giriş ücretleri konusunda Kulüpler Birliği ile anlaşarak 200 TL’ye yıllık kombine kartı çıkaracaklar

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde(KTFAD) Eylül ayı sonunda yapılan genel kurulu sonrasında başkanlığa getirilen Süleyman Göktaş ile birlikte çalışacak olan yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı.

Önceki akşam dernek lokalinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar da alındı. Toplantıda alt yapılara yönelik bölgesel eğitim seminerleri düzenlenmesi için eğitim sorumlusu Salahi Uçkan başkanlığında bölgelerdeki sorumlular ile toplantılar yapılılarak seminer tarihlerinin belirlenmesine, dernek üyelerinin 2018-2019 Futbol Sezonu’nda sahaya giriş ücretleri konusunda Kulüpler Birliği ile yapılan anlaşma gereği 200 TL ödeyerek yıllık kombine kartı çıkarılmasına, önümüzdeki haftadan itibaren Cumhurbaşkanı, Başbakan, Spor Dairesi ve Futbol Federasyonu’na yönetim kurulu ile birlikte ziyaretler gerçekleştirilmesi kararları alındı. Kasım ayında (8-11) düzenlenecek olan AEFCA (Avrupa Antrenörler Birliği) (Alliance Of European Futbool Coaching Association) semineri katılacak antrenörlerin belirleme ve görevlendirme ile ilgili karar ise gelecek hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısına bırakıldı.

Yönetim görev dağılımı yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde Süleyman Göktaş başkanlığında görev yapacak yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oluştu.

Başkan vekili Mustafa Borataş, başkan vekili Turgay Kara, genel sekreter Hişam Tarazi, veznedar Ahmet Zaifoğlu, muhasip Hüseyin Cantürk, üye, eğitim ve Futbol Federasyonu sorumlusu Salahi Uçkan, hukuk işleri ve federasyon sorumlusu İlhan Kuş, üye ve iletişim sorumlusu Mahmut Yaman, üye, sosyal işler ve lokal sorumlusu Mustafa Özçığ, Lefkoşa bölge sorumlusu Göksel Öcal, basın işleri ve Mağusa bölge sorumlusu Ahmet Ogan, Girne bölge sorumlusu Ahmet Dedekorkut, Mesarya bölge sorumlusu Aşkın Meşeli, İskele ve Karpaz bölge sorumlusu Mehmet Karşılı, üye Osman Yıldızev, yedek üyeler Emre Perçinci ve Çağan Çerkez görev yapacak.