KTFAD'nin mali yapısı güçlü

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinin (KTFAD) mali genel kurulunda derneğin, yaklaşık 212,000 artıda TL olduğunu açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 26.yıllık olağan mali genel kurulu dernek lokalinde yapıldı. Mali genel kurulda divan başkanlığını tüzük gereği dernek başkanı Süleyman Göktaş, sekreterlikleri ise Turgay Kara ile Hüseyin Cantürk yaptı.

26.yıllık olağan mali genel kurulda faaliyet raporu başkan Süleyman Göktaş okudu. Önce faaliyet raporu aklanırken, mali raporu genel sekreter Hişam Tarazi okudu.

Derneğin gelirlerin 343.230.37 TL, giderlerin 131.773.11 TL, banka mevcudu da 211.773.11 TL olduğunu açıkladı. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandıktan sonra dilek ve temenniler bölümü sonrasında derneğin 26.yıllık olağan mali genel kurul tamamlandı.