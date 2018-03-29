KTFAD konferansı bugün

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu bugün konferans gerçekleştiriyor

Süleyman Göktaş başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu bugün konferans gerçekleştiriyor.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) başkanı İsmail Dilber, Avrupa Antrenörler Birliği (AEFCA) başkanı Walter Gagg’ın ve teknik direktörlerin katılacağı konferans saat 14:00’te başlayacak. KTFAD‘In tanıtımının yapılacağı konferans KTFAD başkanı Süleyman Göktaş’ın açılış konuşmasının ardından sırası ile KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı İsmail Dilber, Avrupa Antrenörler Birliği başkanı Walter Gagg ve Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmalarının ardından Kıbrıs Türk Futbolu ve KTFAD’ın tarihçesi ile ilgili sunumu KTFF Eğitim Üst Kurulu AR-GE ve proje sorumlusu Osman Emiroğlu tarafından yapılacak.

Konferans ardından kokteyl düzenlenerek program tamamlanmış olacak. KTFAD’ın konukları bu akşam Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 19:00 da oynanacak Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbi karşılaşmasını birlikte izleyecekler.